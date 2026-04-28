Sentencian Mujer por el Asesinato de un Hombre de 83 Años de Edad en Puebla

El 20 de abril se confirmó la sentencia condenatoria en contra de una mujer identificada como Leticia "N", por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un adulto mayor en el municipio de Acatzingo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer la resolución después del seguimiento jurídico correspondiente.

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De acuerdo con los hechos, el pasado 9 de diciembre de 2019, la hoy sentenciada acudió a un domicilio ubicado en el Barrio Las Tres Horas de Acatzingo, donde agredió con un objeto punzocortante a la víctima.

La persona que perdió la vida era un hombre de 83 años de edad, que sufrió múltiples lesiones que derivaron en su fallecimiento.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró diversas pruebas, entre ellas testimoniales, periciales y documentales, con las que se acreditó la responsabilidad de la imputada, obteniéndose sentencia condenatoria.

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La defensa de la mujer acusada promovió recurso de apelación, sin embargo, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución, quedando firme la sentencia el 20 de abril de 2026.

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Tras la investigación se impuso una pena de 27 años y 6 meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño en sus distintas modalidades, además de la suspensión de derechos civiles y políticos.

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Con información de N+

JAPR