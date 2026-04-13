Sujeto Asesina a Golpes a una Gata de un Mes de Edad en Huauchinango, Puebla

Este lunes 13 de abril de 2026 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencias condenatorias en contra de dos personas por su responsabilidad en el delito contra los animales mediante actos de crueldad, en hechos ocurridos en los municipios de Huauchinango y Puebla.

Mientras que en uno de los casos Abraham Emigdio “N” mató a golpes a una gata de nombre “Peluchita” recién nacida, en el otro José Luis “N” asesinó a un perro llamado “Chon” mediante asfixia.

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Abraham Emigdio “N” mata a golpes a gata recién nacida en Huauchinango, Puebla

En el primer caso, se acreditó que el 12 de junio de 2022, en la colonia Morelos del municipio de Huauchinango, Abraham Emigdio “N” agredió a una felina de aproximadamente un mes de edad, provocándole lesiones traumáticas que derivaron en su muerte.

De acuerdo con las investigaciones, la gatita de nombre “Peluchita” fue golpeada en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en un estado de choque neurogénico y posteriormente su fallecimiento.

Como resultado de un procedimiento abreviado, la autoridad judicial impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión, así como multa de 134 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

José Luis “N” mata a perro de raza mestiza en colonia Bugambilias de Puebla

En un segundo hecho, ocurrido el 17 de mayo de 2025 en la colonia Bugambilias, en la ciudad de Puebla, José Luis “N” ejerció actos de violencia contra un canino, provocándole lesiones graves que derivaron en su muerte por asfixia.

En este caso, el can de nombre “Chon”, de raza mestiza, fue sometido mediante ataduras en el hocico y extremidades, además de ser agredido físicamente, lo que le provocó múltiples lesiones internas y externas, así como una falla cardiorrespiratoria derivada de la asfixia.

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Mediante procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de 5 años de prisión y multa de 200 UMAs.

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Con información de N+

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