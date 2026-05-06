Balacera en el Mercado Morelos de Puebla Deja a un Niño con Lesión de Bala en la Cabeza

Se registra balacera en el Mercado Morelos en la ciudad de Puebla, como saldo preliminar reportan tres lesionados, entre ellos un menor de 10 años de edad quien sufrió un impacto de bala en la cabeza.

Este miércoles 6 de mayo al rededor de las 11:18 de la mañana se reportaron balazos en inmediaciones de la calle 48 Norte y Ciclismo de la colonia 10 de Mayo.

Un ciudadano dio aviso al número de emergencias sobre el niño lesionado por un arma de fuego por lo que rápidamente se movilizó una ambulancia a la zona y elementos de seguridad.

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Niño de 10 años baleado en el Mercado Morelos de Puebla hoy 6 de Mayo

En el lugar la Policía Municipal confirmó los hechos ocurridos al interior del Mercado Morelos; Se trataba de tres personas heridas, entre ellas un niño de 10 años con una lesión en la cabeza.

Minutos después arribó la ambulancia 2504 de Protección Civil Municipal para atender al menor lesionado y trasladarlo a un hospital, hasta el momento no han dado detalles sobre su estado de salud.

Se sabe que los responsables fueron dos hombres quienes iban a bordo de una motocicleta, hecho que ya está siendo investigado por las autoridades correspondientes para dar a conocer el móvil del ataque.

Debido a esta balacera se registró una fuerte movilización por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Estatal y la Guardia Nacional en inmediaciones de la colonia 10 de Mayo y sus al rededores.

Balacera en Mercado Morelos de Puebla Deja como Saldo Tres Hombres Heridos

Persecución tras balacera en Mercado Morelos deja dos detenidos en Puebla

Las autoridades localizaron a los presuntos responsables de las detonaciones en el Mercado Morelos por lo que se desato una persecución desde la zona de Los Fuertes hasta La Ciénega cerca del Boulevard Tecnológico.

Detención tras balacera en el Mercado Morelos de Puebla. Foto: N+

De manera preliminar dieron a conocer que hubo un enfrentamiento a balazos tras esta persecución, sin embargo, no se reportan lesionados. En el lugar detuvieron a dos sujetos.

Ante los hechos delictivos registrados recientemente en el Mercado Morelos, el Vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública se comprometió a no bajar la guardia en las labores de inteligencia para recuperar la paz y tranquilidad.

Informó que la incidencia delictiva en la zona prevalece por la disputa entre integrantes de grupos criminales, quienes además son los presuntos responsables de generar violencia en la colonia 10 de Mayo.

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Con información de N+

MCS