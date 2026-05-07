Dejan Mensaje de Amenaza de Muerte en Escuela Primaria de Puebla; SSP Responde

La mañana de este 7 de mayo un mensaje con amenazas causó alarma en la comunidad estudiantil de la escuela primaria Adela Márquez ubicada en el Infonavit La Rosa de Puebla; Policías realizaron un operativo de seguridad.

A través de redes sociales circuló una imagen en donde se ve una cartulina con el mensaje de "habrá muertos, habrá limpia en la colonia" presuntamente firmada por un grupo criminal, por lo que rápidamente elementos de seguridad se movilizaron a la zona.

Cabe destacar que esta fotografía fue publicada por un usuario anónimo, quien también aseguraba que había escuchado disparos en el Infonavit La Rosa, sin embargo, esta versión fue desmentida.

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Secretaría de Seguridad Pública de Puebla responde ante mensaje de amenazas en primaria del Infonavit La Rosa

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González confirmó que se llevó a cabo un operativo especial en la primaria Adela Márquez del Infonavit La Rosa debido a la aparición del mensaje con amenazas.

Abandonan cartulina con mensaje de amenazas en escuela de Puebla. Foto: Facebook Participante Anónimo

Este hecho fue atendido de manera oportuna y con total responsabilidad por parte de los elementos de seguridad, sin embargo, el Vicealmirante mencionó que esto es parte de los retos virales que se popularizaron desde hace unas semanas atrás.

A pesar de que probablemente esta cartulina con amenazas fue abandonada para sabotear las actividades escolares, no fue subestimada y se realizaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes.

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Mensajes de amenazas en escuelas de Puebla se deben a reto viral

El secretario Francisco Sánchez González también hizo un llamado a la sociedad, principalmente para los alumnos, para que sean responsables y no cometan estas acciones para evitar las clases o pertenecer a un reto viral.

Además, mencionó que ante estos hechos se incrementará la seguridad en los centros escolares para que alumnos y maestros puedan estar con mayor tranquilidad. Cabe destacar que diferentes autoridades buscan dar con los responsables de este tipo de amenazas para que sean sancionados por alertar a la ciudadanía.

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Con información de N+

MCS