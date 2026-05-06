Disparan contra Hombre en Intento de Compra-Venta de Moto frente a Clínica del IMSS en Puebla

Un hombre resultó lesionado tras un intento de robo durante la compra-venta de una motocicleta en inmediaciones de la Unidad Habitacional Infonavit Amalucan, cerca de la Clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla.

De acuerdo con el reporte preliminar, se escucharon al menos cinco disparos sobre Avenida de las Torres, por sujetos a bordo de una camioneta tipo pick-up en el que se dieron a la fuga.

Intento de robo desata balacera afuera del IMSS de Amalucan en Puebla

Autoridades confirman que una persona resultó lesionada con al menos cuatro impactos de bala, la tarde de este miércoles 6 de mayo, por lo que fue atendido por personal de la Unidad Médico Familiar No. 55 del IMSS.

Pacientes y personal del centro de salud del Infonavit Amalucan en Puebla, reportaron haber escuchado los disparos, lo que generó pánico y se resguardaron en los consultorios.

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Investigan supuesto intento de levantón afuera del IMSS del Infonavit Amalucan

Presuntamente los sujetos a bordo de la camioneta, intentaron privar de la libertad a dos personas que llegaron en la motocicleta; una de ellas fue atendida en el IMSS mientras que de la otra no se ha confirmado su paradero.

El vehículo de los agresores es una unidad de carga tipo Lobo de batea. No hay detenidos hasta el momento.

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Con información de N+

JAPR