Detienen a Motociclistas que Dispararon contra una Niño y Dos Adultos en Puebla

Tres personas heridas, entre ellas un niño de 10 años de edad, fue el saldo de la balacera que se registró en inmediaciones del Mercado Morelos, al norte de la ciudad de Puebla, la mañana de este miércoles 6 de mayo.

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron a la calle 48 Norte y Ciclismo en la colonia 10 de Mayo y abrieron fuego. Una de las balas alcanzó al menor de edad a la altura de la cabeza, por lo que se solicitó ayuda a servicios médicos.

Un Niño de 10 Años Resultó Herido durante Balacera en Mercado Morelos de Puebla

Policías municipales y paramédicos de Protección Civil a bordo de la ambulancia 2504 llegaron para atender la emergencia y trasladar a los heridos a un hospital.

Confirma Policía Municipal de Puebla detención de dos hombres por balacera en Mercado Morelos

Los maleantes huyeron tras la agresión lo que generó una persecución con intercambios de disparos. Fue a la altura de la colonia Maravillas los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) les dieron alcance y los detuvieron.

La Policía de la Ciudad informó que después de un despliegue operativo de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, se logró la detención de dos hombres, probables responsables del ataque armado en el Mercado Morelos.

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Investigan ataque directo con armas de fuego en Colonia 10 de Mayo de Puebla

Luego de reportes ciudadanos por detonaciones de arma de fuego, dos sujetos que habían escapado en moto fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para avanzar en las investigaciones.

Se trata de Brayan “N” de 19 años de edad y Eberic “N”, de 38 años de edad, quienes cuentan con registros por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Sobre las tres personas lesionadas, se informó que recibieron la atención médica correspondiente y fueron trasladadas a distintos hospitales.

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Con información de N+

JAPR

