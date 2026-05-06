Hallan a Hombre Muerto en Mercado de Tehuacán, Puebla; Fue Agredido Horas Antes

Este miércoles 6 de mayo de 2026 los locatarios localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad en la entrada del mercado de La Purísima en el municipio poblano de Tehuacán.

De acuerdo con los comerciantes que hicieron el hallazgo, la víctima estaba afuera de las oficinas de la administración del establecimiento y presentaba huellas de violencia.

Localizan cuerpo en oficinas del mercado La Purísima en Tehuacán, Puebla

Fue durante la mañana de este miércoles que fue localizado el cuerpo de un hombre en inmediaciones de las oficinas de administración del mercado La Purísima en Tehuacán.

Los primeros reportes indican que calles atrás fue agredido salvajemente alrededor de la media noche. Aunque, una ambulancia llegó al sitio, la víctima no quiso recibir asistencia médica y se fue caminando.

Horas después, el hombre comenzó a sentirse mal en inmediaciones del mercado y murió debido a la gravedad de las heridas sufridas tras la agresión, entre ellas, una en la cabeza.

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Localizan cuerpo de un hombre en un canal de San Martín Texmelucan, Puebla

El pasado 29 de abril, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala, exactamente en el municipio de San Martín Texmelucan.

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas, cuando un ciclista quien circulaba sobre la Avenida Domingo Arenas, reportó a la policía la presencia de un bulto con apariencia humana a un costado de un canal.

Localizan Restos de un Hombre Muerto con Partes del Cuerpo Envueltas en Plástico en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla asumió la investigación y realizó las diligencias de levantamiento del cuerpo. La zona fue acordonada por elementos de los tres órdenes de gobierno para permitir el trabajo pericial.

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Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ