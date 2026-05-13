Una Camioneta Terminó Destrozada por Accidente en la Autopista Puebla-Córdoba
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Guardia Nacional reporte cierre parcial a la circulación por abanderamiento de la unidad siniestrada.
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La mañana de este miércoles 13 de mayo se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 167+500 de la autopista Puebla-Córdoba, donde estuvo involucrada una camioneta de carga de redilas.
De acuerdo con los primeros reportes el conductor perdió el control y volcó la unidad, terminando sobre la cuneta del carril de baja sobre un costado del vehículo.
Cierre parcial en autopista Puebla-Córdoba por accidente
El accidente provocó el cierre parcial a la vialidad, lo que generó congestionamiento vial en el punto. Guardia Nacional división carreteras (GN) recomienda circular con precaución y paciencia por el punto del accidente.
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Con información N+
JAPR