Una Camioneta Terminó Destrozada por Accidente en la Autopista Puebla-Córdoba

La mañana de este miércoles 13 de mayo se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 167+500 de la autopista Puebla-Córdoba, donde estuvo involucrada una camioneta de carga de redilas.

De acuerdo con los primeros reportes el conductor perdió el control y volcó la unidad, terminando sobre la cuneta del carril de baja sobre un costado del vehículo.

Cierre parcial en autopista Puebla-Córdoba por accidente

El accidente provocó el cierre parcial a la vialidad, lo que generó congestionamiento vial en el punto. Guardia Nacional división carreteras (GN) recomienda circular con precaución y paciencia por el punto del accidente.

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