Inicio Puebla Una Camioneta Terminó Destrozada por Accidente en la Autopista Puebla-Córdoba

Una Camioneta Terminó Destrozada por Accidente en la Autopista Puebla-Córdoba

|

N+

-

Guardia Nacional reporte cierre parcial a la circulación por abanderamiento de la unidad siniestrada.

Cierre Parcial en Autopista Puebla Córdoba Orizaba por Volcadura de Camioneta

Solo hay paso en uno de los carriles de la autopista. Foto: X @GN_Carreteras

COMPARTE:

La mañana de este miércoles 13 de mayo se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 167+500 de la autopista Puebla-Córdoba, donde estuvo involucrada una camioneta de carga de redilas.

De acuerdo con los primeros reportes el conductor perdió el control y volcó la unidad, terminando sobre la cuneta del carril de baja sobre un costado del vehículo.

Cierre parcial en autopista Puebla-Córdoba por accidente

El accidente provocó el cierre parcial a la vialidad, lo que generó congestionamiento vial en el punto. Guardia Nacional división carreteras (GN) recomienda circular con precaución y paciencia por el punto del accidente.

Historias recomendadas:

Con información N+

JAPR

Accidentes de Carretera
Inicio Puebla Cierre parcial en autopista puebla cordoba orizaba por volcadura de camioneta 0