Se Incendia una Pollería en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

La noche de este martes 12 de mayo de 2026 se registró un fuerte incendio al interior de una pollería en Santiago Momoxpan, junta auxiliar del municipio poblano de San Pedro Cholula.

Las llamas en el negocio ubicado sobre el Camino a Morillotla provocaron una intensa nube de humo, misma que se puede ver desde distintos puntos de la zona conurbada de Puebla.

En el área se pueden observar a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Bomberos de dicho municipio. Se desconoce la existencia de personas lesionadas por el siniestro o de víctimas mortales.

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