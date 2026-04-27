Incendio Arrasa con Recicladora en Puebla; Bomberos y Vecinos Luchan contra las Llamas

La mañana de este lunes 27 de abril se registró un fuerte incendio en una recicladora en un lote ubicado en la calle Chamizal y Prolongación Morelos, de San Francisco Ocotlán perteneciente al municipio de Coronango en Puebla.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado atendió el siniestro en un área de desperdicio industrial y plástico, el personal desplegó labores de mitigación y extinción del fuego; Para ello se utilizó agua a presión, a fin de evitar la propagación de las llamas.

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Con ayuda de pipas particulares, sofocan incendio en lote de Coronango en Puebla

De manera coordinada trabajaron elementos de Protección Civil Estatal, Municipal de Coronango y Cuautlancingo, así como tam bien la Policía Estatal Bomberos, logrando la liquidación del incendio, sin registro de personas lesionadas.

Además, gracias al apoyo de pipas particulares se pudo sofocar el fuego con mayor rapidez, ante estos el Gobierno de Coronando agradeció de igual forma la participación de vecinos quienes se sumaron a la causa para sofocar el siniestro. En el lugar también intervino la Guardia Nacional quienes actuaron de manera oportuna.

Hasta el momento no han dado a conocer el daño total de las afectaciones causadas en esta recicladora, y continúan con las labores de remoción de escombros.

Vecinos Sofocan Incendio al Interior de una Vivienda en la Ciudad de Puebla

Incendio en predio abandonado pone en alerta a vecinos de la ciudad de Puebla

El pasado sábado se registró el incendio en un predio abandonado justo en la 3 Poniente entre 25 y 27 Sur de la ciudad de Puebla. Pero representa un riesgo mayor que solo conflagraciones, vecinos y usuarios aseguran que ese lugar ha sido invadido por personas adictas quienes generan violencia en los alrededores.

Al ingresar se confirmó que han colocado lonas que utilizan como casas de campaña, por ello piden la intervención de las autoridades para que se tomen acciones para evitar ese tipo de prácticas y prevenir que se sigan registrando incendios.

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Con información de N+

MCS