Choque Múltiple entre Cuatro Vehículos Deja un Muerto y Cinco Lesionados en Periférico de Puebla

La tarde de este lunes 11 de mayo de 2026 tres vehículos y una motocicleta estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido sobre la carretera Periférico Ecológico en el estado de Puebla.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Santa Mago en la capital poblana y dejó un saldo de un muerto y cinco personas lesionadas, mismas que fueron atendidas por paramédicos.

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Choque entre cuatro vehículos deja un muerto y cinco lesionados en el Periférico Ecológico de Puebla

Debido a la fuerte lluvia, aproximadamente a las 16:00 horas se reportó un accidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla, donde elementos de emergencia atendieron a cinco personas lesionadas.

En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos y una motocicleta, dos de ellos era de alta gama, y otro terminó volcado a la altura de la colonia Santa Mago de la capital poblana.

De acuerdo con las autoridades, el ocupante de un vehículo negro de marca Mazda que incluso terminó impactando contra una barda ubicada en la zona, falleció en el sitio.

En el lugar de los hechos se encuentra personal de Protección Civil municipal, estatal, paramédicos de Cruz Roja y de SUMA realizando labores de atención y control de riesgos en la zona.

Choque en Periférico Ecológico de Puebla deja una mujer muerta y tres lesionados

El pasaod 9 de mayo un accidente entre dos automóviles sobre el Periférico Ecológico de Puebla dejó como saldo a una mujer sin vida y tres lesionados.

De inmediato testigos dieron aviso al 9-1-1 por lo que cuerpos de emergencias se movilizaron a la zona en Loma Encantada a la altura del kilómetro 21. El aparatoso percance dejó a ambas unidades con severos daños materiales y parte de la barrera de contención destruida.

Un Joven Perdió la Vida por Accidente en la Autopista México-Puebla

Lamentablemente una mujer perdió la vida en el lugar; La víctima fue identificada como Jessica "N" de 33 años de edad, además, se dio a conocer que en el vehículo compacto también viajaban en total tres mujeres y un hombre.

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Con información de N+

GMAZ