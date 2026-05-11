Camión del Ejército y una Patrulla Chocaron con Otros Vehículos en Periférico de Puebla

La noche de este lunes 11 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente entre cinco vehículos sobre el Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Forjadores de Puebla.

En el choque múltiple estuvieron involucrados un camión del Ejército Mexicano y una Patrulla de Proximidad Vial, misma que tras los hechos terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes se han confirmado dos lesionados, un motociclista y un policía, esperando a que las autoridades den a conocer un informe más completo del siniestro más adelante.

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