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Camión del Ejército y una Patrulla Chocaron con Otros Vehículos en Periférico de Puebla

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Una patrulla y un camión del Ejército Mexicano estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido en el Periférico Ecológico de Puebla.

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La patrulla involucrada en el accidente terminó volcada. Foto: N+

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La noche de este lunes 11 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente entre cinco vehículos sobre el Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Forjadores de Puebla.

En el choque múltiple estuvieron involucrados un camión del Ejército Mexicano y una Patrulla de Proximidad Vial, misma que tras los hechos terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes se han confirmado dos lesionados, un motociclista y un policía, esperando a que las autoridades den a conocer un informe más completo del siniestro más adelante.

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