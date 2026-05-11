Camión del Ejército y una Patrulla Chocaron con Otros Vehículos en Periférico de Puebla
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Una patrulla y un camión del Ejército Mexicano estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido en el Periférico Ecológico de Puebla.
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La noche de este lunes 11 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente entre cinco vehículos sobre el Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Forjadores de Puebla.
En el choque múltiple estuvieron involucrados un camión del Ejército Mexicano y una Patrulla de Proximidad Vial, misma que tras los hechos terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.
De acuerdo con los primeros reportes se han confirmado dos lesionados, un motociclista y un policía, esperando a que las autoridades den a conocer un informe más completo del siniestro más adelante.
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