Cierran Distribuidor Vial Juárez-Serdán por Accidente en Puebla
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La circulación fue cerrada en el paso inferior del distribuidor vial debido al percance entre dos vehículos particulares.
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La tarde de este lunes 11 de mayo se registró un aparatoso choque en carriles del paso inferior del distribuidor vial Juárez-Serdán al poniente de la ciudad de Puebla.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) se realizó un cierre preventivo en el viaducto para permitir el trabajo de cuerpos de emergencias, así como del vehículo oficial de una empresa aseguradora de autos.
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No hay paso en viaducto Juárez-Serdán por percance vial
No se reportan lesionadas, y hasta el momento se desconocen las causas precisas del accidente. Se recomienda extremar precauciones y tomar vías alternas.
La circulación se vio afectada durante algunas horas, mientras las unidades siniestradas fueron retiradas del punto para permitir el paso de vehículos nuevamente.
Un muerto y cinco lesionados deja carambola en Periférico de Puebla
Este lunes 11 de mayo otro accidente tuvo saldo de una persona fallecida, y al menos dos gravemente lesionados, luego de que tres automóviles particulares y una motocicleta protagonizaran un accidente en Periférico Ecológico a la altura de la Col. Santa Mago.
La víctima mortal terminó atrapada entre los fierros de un vehículo tipo Mazda, luego de volcar fuera del camino. En el accidente también estuvo involucrado un coche de la marca Audi; en total, cinco personas resultaron lesionadas.
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Con información de N+
JAPR