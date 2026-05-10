Capturan a Sujeto que Disparó con Escopeta al Rostro de una Mujer en Puebla

Un sujeto fue detenido por el delito de feminicidio con arma de fuego tipo escopeta, perpetrado en Metlaltoyuca, perteneciente al Municipio de Francisco Z. Mena en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Genaro "N" de 42 años por la muerte de una mujer, derivado de la agresión en presencia de la familia de la víctima.

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El 7 de marzo de 2021, la mujer se encontraba en compañía del hoy imputado en el domicilio de familiares, donde previamente se percataron de que presentaba lesiones presuntamente ocasionadas por el mismo sujeto.

Mientras permanecían en el inmueble, el Genaro "N" continuó agrediéndola hasta herirla con un arma de fuego tipo escopeta, provocándole una grave lesión en el rostro.

Al escuchar la detonación, familiares de la víctima ingresaron al lugar y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, sin embargo, cuando arribó la asistencia médica, la mujer ya no contaba con signos vitales.

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Derivado de las investigaciones y del seguimiento ministerial realizado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

El pasado 7 de mayo de 2026, agentes investigadores de la Fiscalía de Puebla, en colaboración con autoridades de ICE e INTERPOL México, dieron cumplimiento al mandato judicial en la ciudad de Tijuana, Baja California.

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El imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso correspondiente.

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Con información de N+

JAPR