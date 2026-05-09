Asesinan a Balazos a Dueño de un Lote de Autos en la Carretera Federal Puebla-Atlixco

Un hombre muerto y otro más herido fue el saldo de un ataque armado al interior de un lote de autos ubicado sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura de San Francisco Acatepec.

Los responsables fueron dos hombres quienes ingresaron al lugar y dispararon de manera directa, tras quitarle la vida al dueño, escaparon antes que la policía arribara y, así, evitar ser detenidos.

A través de los números de emergencia se informó a las corporaciones policiales de San Andrés Cholula, quienes se trasladaron de inmediato al sitio, junto a la Guardia Nacional.

Ataque armado en lote de autos deja un muerto y un herido en Puebla. Foto: N+

Matan a balazos a dueño de lote de autos en la carretera federal Puebla-Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquel municipio informó que al llegar confirmaron que el cuerpo de la víctima estaba tendido en la parte trasera de dos vehículos que se encontraban en exhibición dentro del negocio.

La muerte de uno de los hombres fue confirmada por paramédicos mientras que también brindaron asistencia médica al otro masculino quien presentaba impactos de bala.

Investigan homicidio en lote de autos de la carretera federal Puebla-Atlixco. Foto: N+

Además, mantienen operativos de búsqueda y localización pra tratar de ubicar la ruta de escape de los sicarios y detenerlos.

La Fiscalía General del Estado fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver e iniciar las investigaciones para esclarecer el móvil y conocer si se trató de un ataque directo o un intento de asalto.

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Balacera en el Mercado Morelos de Puebla deja tres heridos

El pasado 6 de mayo se registró un ataque armado al interior del Mercado Morelos de la ciudad de Puebla el cual dejó como saldo a tres heridos, uno de ellos menor de edad.

Los balazos se registraron en inmediaciones de la calle 48 Norte y Ciclismo de la colonia 10 de Mayo y posteriormente los agresores se dieron a la fuga.

Un Niño de 10 Años Resultó Herido durante Balacera en Mercado Morelos de Puebla

Durante este ataque un niño de 10 años de edad resultó herido de bala en cabeza por lo que fue trasladado a un hospital junto a su madre quien también resultó herida, y otra persona.

Minutos más tarde se confirmó que los presuntos responsables de este delito fueron detenidos en la colonia Maravillas.

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Con información de Cristóbal Lobato

MCS