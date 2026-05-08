Caen Presuntos Responsables de Balacera en Plaza Comercial de Lomas de Angelópolis en Puebla

Dos hombres detenidos tras el ataque armado registrado el pasado 27 de abril en Plaza Adagio de Sonata, ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, en la zona de Lomas de Angelópolis de Puebla.

Luego de las labores de inteligencia, seguimiento a través del C5i y operativos implementados al sur de la capital poblana, Fuerzas Estatales y Federales detuvieron a Jesús Antonio "N" y a Andrés "N" alias “El Güero”, quienes presuntamente realizaron los disparos contra un par de escoltas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Dos detenidos y una motocicleta asegurada tras balacera en Plaza Comercial de Sonata en Puebla

Como parte de las investigaciones, las autoridades también aseguraron la motocicleta en la que los presuntos agresores huyeron tras la balacera ocurrida en la zona de Sonata. Además, durante las intervenciones, los agentes de seguridad localizaron cartuchos útiles, envoltorios con posible droga y dinero en efectivo.

De acuerdo con reportes oficiales, los ahora detenidos cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud, robo y daño en propiedad ajena.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona metropolitana de Puebla.

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Sujetos disparan contra escoltas en la Plaza Adagio de Sonata

El lunes 27 de abril de 2026, varios disparos pusieron en alarma a la ciudadanía que se encontraba en la Plaza Adagio, ubicada en Lomas de Angelópolis. En un video de cámaras de seguridad se logra ver cómo un par de motociclistas atacaron a balazos a unas escoltas que se encontraban paradas en inmediaciones de la zona de Sonata.

Sujetos en Motocicleta Realizaron Disparos en la Zona de Sonata en Lomas de Angelópolis

Los casquillos percutidos quedaron dispersos frente a una pizzería, mientras que los agresores huyeron con rumbo desconocido, sin imaginarse que días después serían detenidos.

Afortunadamente las víctimas lograron resguardarse a tiempo por lo que este ataque, aparentemente directo, no dejó saldos mortales.

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Con información de N+

MCS