Reportan Balacera en una Plaza Comercial de Lomas de Angélopolis en Puebla

La tarde del lunes 27 de abril de 2026, se reportaron detonaciones de arma de fuego en Plaza Adagio, ubicada en la zona de Sonata de Lomas de Angelópolis lo que generó una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con reportes preliminares, un sujeto a bordo de una motocicleta realizó al menos tres disparos al aire. Los casquillos percutidos quedaron dispersos frente a una pizzería, donde se registró el incidente.

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Motociclista realiza tres disparos en Plaza Adagio de Lomas Angelópolis en San Andrés Cholula, Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes que se reportaron detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la Plaza Adagio, de la zona Sonata en Lomas de Angelópolis.

De acuerdo con testigos un motociclista disparó por lo menos tres veces al aire, en este centro comercial ubicado en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Sin embargo, otra versión señaló que los disparos podrían haber estado dirigidos hacia escoltas quienes resguardaban una camioneta de lujo. Tras el reporte, personal de seguridad privada y elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula acudieron al sitio y acordonaron la zona.

Por estas detonaciones de arma de fuego no hubo personas lesionadas. El lugar permaneció bajo resguardo mientras peritos realizaron la recolección de indicios balísticos.

Comunicado a residentes por la balacera en Plaza Adagio. Foto: Facebook Lomas News MX

Asesinan a balazos a pareja en Coronango, Puebla

Una pareja fue asesinada con disparos de arma de fuego en el municipio de Coronango. El hecho violento fue reportado por vecinos de la calle Francisco I. Madero, quienes aseguraron haber escuchado varias detonaciones.

Un Hombre y una Mujer Fueron Asesinados con Arma de Fuego en Puebla

Grupos de primera respuesta acudieron a un domicilio ubicado en la Privada Las Palmeras. Al ingresar al inmueble y realizar una revisión, confirmaron la presencia de un hombre y una mujer con evidentes lesiones por impactos de bala y sin signos vitales.

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Con información de Genaro Zepeda

GMAZ