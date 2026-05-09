Abandonan a un Hombre Muerto al Interior de una Maleta en Puebla; Ya Hay Un Detenido

Luego de las investigaciones recabadas y labores de inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la detención de Fredy Christian "N", presunto responsable de asesinar a un hombre y abandonar su cuerpo al interior de una maleta en un departamento de la junta auxiliar de Sanctorum en Cuautlancingo.

El hallazgo del cadáver ocurrió el pasado 12 de marzo luego de un reporte a las autoridades sobre olores fétidos provenientes de un inmueble ubicado en la Privada Turín esquina con calle Obreros Independientes.

Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de Cuautlancingo, quienes al ingresar a la vivienda localizaron una maleta sospechosa; En su interior se encontraba el cuerpo de un hombre con aparentes signos de violencia, por lo que solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado.

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A partir de ahí se iniciaron las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas el traslado del cadáver al laboratorio forense para poder practicarle la necropsia de ley.

Hallan cuerpo en una maleta en un departamento de Puebla. Foto: N+

El departamento ubicado en Sactorum fue asegurado y se abrió una carpeta de investigación con el número 116; Mientras que, agentes adscritos a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos llevó acabo actos de investigación de campo y gabinete.

Como resultado de estas labores, se logró establecer la probable participación del hoy detenido identificado como Fredy Christian "N" de 37 años de edad.

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Finalmente, este 7 de mayo de 2026 agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada por la autoridad judicial en contra de Fredy Christian "N" por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, quien quedó a disposición del Juez de Control.

La Fiscalía General del Estado mencionó que continúa fortaleciendo las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto para garantizar el acceso a la justicia.

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Con información de N+

MCS