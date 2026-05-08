Dos Sujetos Mataron a Golpes a una Mujer en un Camino de Terracería en Zoquitlán, Puebla

Este viernes 8 de mayo de 2026 se dieron a conocer las sentencias de 45 años de prisión contra Juvenal “N” y Raúl “N” por el delito de feminicidio cometido en el municipio poblano de Zoquitlán.

Los hoy sentenciados, acompañados de otro sujeto, interceptaron a su víctima y la golpearon con objetos contundentes hasta la muerte en un camino de terracería de la comunidad de Tepequexpan.

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Sentencian a Juvenal “N” y Raúl “N” por feminicidio en Zoquitlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juvenal “N” y Raúl “N”, responsables del delito de feminicidio en el municipio de Zoquitlán.

El 24 de mayo de 2017, la víctima caminaba en compañía de un hombre sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Tepequexpan, cuando fue interceptada por los hoy sentenciados y otro sujeto.

Durante la agresión, la víctima recibió múltiples lesiones con objetos contundentes que le provocaron traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia intracerebral, causándole la muerte.

Las pruebas aportadas por el Ministerio Público permitieron acreditar la responsabilidad penal de Juvenal “N” y Raúl “N” por el delito de feminicidio, por lo que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en su contra.

Con base en la resolución judicial, se impuso a ambos sentenciados una pena de 45 años de prisión, además de multa y pago por concepto de reparación del daño.

Sentencian a Alberto “N” por feminicidio en la ciudad de Puebla

Una mujer fue asesinada en su hogar a manos de un hombre en la ciudad de Puebla, la FGE logró acreditar la responsabilidad de Alberto "N" en este delito luego de las investigaciones recabadas por lo que recibió una sentencia condenatoria de 40 años de prisión.

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Los hechos ocurrieron en la colonia San Ramón Segunda Sección, el hoy sentenciado ingresó a la vivienda en donde se encontraba la víctima en compañía de su hija; Horas más tarde la agredió con un objeto punzocortante hasta provocarle la muerte.

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Con información de N+

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