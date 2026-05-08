Condenan a Feminicida en Puebla: Sujeto Asesinó a una Mujer que Estaba en Compañía de su Hija

Una mujer fue asesinada en su hogar a manos de un hombre en la ciudad de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró acreditar la responsabilidad de Alberto "N" en este delito luego de las investigaciones recabadas por lo que recibió una sentencia condenatoria.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Ramón Segunda Sección, el hoy sentenciado ingresó a la vivienda en donde se encontraba la víctima en compañía de su hija; Horas más tarde la agredió con un objeto punzocortante hasta provocarle la muerte.

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Sujeto apuñaló a una mujer hasta provocarle su muerte en Puebla

Servicios de emergencias arribaron y confirmaron que la mujer había sido apuñalada en el área del tórax y en el abdomen, por lo que debido a la gravedad no pudo sobrevivir.

Luego de casi de tres años de este feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que Alberto "N" habría sido el responsable de este delito que dejó a una hija sin su madre.

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Alberto "N" sentenciado a 40 años en prisión por feminicidio en Puebla

Las pruebas desahogadas por el Ministerio Público permitieron acreditar la responsabilidad del señalado en el delito de feminicidio, por lo que la autoridad judicial emitió sentencia condenatoria en su contra.

Derivado de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, Alberto "N" recibió una pena de 40 años de prisión, además de una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización.

El feminicidio ocurrido la madrugada del 23 de junio de 2023 en la colonia San Ramón Segunda Sección obtuvo justicia; Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) refrendó su compromiso para mantener las acciones para investigar y sancionar los delitos cometidos contra las mujeres, garantizando acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

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Con información de N+

MCS