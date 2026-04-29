Adulta Mayor Muere Apuñalada con un Desarmador tras una Pelea con su Esposo en Puebla

Una mujer de 72 años fue asesinada presuntamente por su esposo, durante una pelea que se presentó en su propia casa en la junta auxiliar La Libertad, del municipio de Puebla.

La pareja de la tercera edad se encontraba en su domicilio de la calle 2 Norte cuando el presunto responsable, identificado con el nombre de Francisco "N", la atacó con un desarmador y le causó lesiones de gravedad en diversas partes del cuerpo.

Vecinos y conocidos de la pareja intervinieron y solicitaron el apoyo de las corporaciones de atención a emergencias. Minutos después arribó una ambulancia y fue trasladada e internada en el Hospital Carmen Serdán.

Feminicidio en Puebla: Mujer de la tercera edad es asesinada con un desarmador

La adulta mayor presentaba evidentes heridas hechas con el desarmador en el tórax y la espalda, y a pesar de que recibió la atención médica especializada, no logró sobrevivir.

Se sabe que su esposo escapó logró escapar luego de ejecutar presuntamente el feminicidio por lo que familiares de la víctima exigen su localización para que sea castigado conforme a la ley.

Esta sería la segunda muerte en menos de una semana en la Unidad Habitacional de La Libertad en la ciudad de Puebla, lo que pone en alerta a la ciudadania.

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Muere niño tras caída del tercer piso en la junta auxiliar La Libertad de Puebla

El fin de semana un niño de solo cinco años de edad perdió la vida luego caer de un tercer piso de uno de los departamentos de la junta auxiliar La Libertad en la ciudad de Puebla.

Se sabe que el accidente ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando el menor presuntamente estaba buscando a su mamá quien había salido a comprar algo. Al asomarse por la ventana, cayó con gran fuerza hasta el último piso.

Los familiares dieron aviso al 9-1-1 para poder salvar su vida, sin embargo, fue muy tarde pues el niño había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue declarado sin vida.

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Con información de Ehécatl Mello

MCS