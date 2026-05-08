Asalto Desata Pánico en el Centro Joyero de Puebla; Logran Detención de Dos Hombres

Delincuentes armados irrumpieron el Centro Joyero de Puebla ubicado sobre la Avenida 5 de Mayo entre la calle 10 y 12 Poniente del Centro Histórico para robarse joyería de oro y plata.

Los ladrones causaron daños a las vitrinas y tras sustraer diversa mercancía escaparon en diferentes direcciones para evitar ser detenidos por la policía. Durante el atraco en el Centro Joyero, los comerciantes y clientes quienes estaban presentes, entraron en pánico y se tiraron al suelo, mientras que Policías Auxiliares corrieron para solicitar ayuda.

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Asalto en joyería del Centro Histórico de Puebla causa momentos de tensión

El momento exacto del robo fue captado por cámaras de seguridad en donde se observa a los sujetos realizando el asalto de manera violenta contra uno de los comerciantes.

Los delincuentes se dieron a la fuga luego del atraco, sin imaginarse que minutos después, en calles más adelante, serían localizados y detenidos por Policías Municipales gracias a un reporte oportuno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que se logró la detención de dos hombres quienes presuntamente habrían participado en un robo en el Centro Joyero de Puebla, esto gracias al despliegue operativo y a la presencia permanente de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno.

Los detenidos fueron identificados como Ángel “N” y Alan “N”, quienes cuentan con registros por otros delitos; Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Dos Mujeres Roban Cadena de Oro Valuada en 50 Mil Pesos en Puebla

Robo millonario en joyería de Galerías Serdán en Puebla; Esto Se Sabe

El pasado 5 de mayo se reportó otro robo a una joyería ubicada en la Plaza Comercial de Galerías Serdán ubicada en la ciudad de Puebla, en aquella ocasión de más de medio millón de pesos.

De acuerdo a los hechos, el robo ocurrió en una isla comercial en donde los delincuentes aprovecharon la noche para cometer el atraco, los empleados se dieron cuenta de esto hasta el día siguiente.

Este asalto ya es investigado por las autoridades para dar con los responsables que se llevaron más de 543 mil pesos en diferentes artículos de joyería.

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Con información de N+

MCS