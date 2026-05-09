Fuerte Choque Deja a una Mujer Sin Vida y Tres Lesionados en Periférico Ecológico de Puebla

La madrugada de este sábado 9 de mayo un accidente entre dos automóviles sobre el Periférico Ecológico de Puebla dejó como saldo a una mujer sin vida y tres lesionados.

De inmediato testigos dieron aviso al 9-1-1 por lo que cuerpos de emergencias se movilizaron a la zona en Loma Encantada a la altura del kilómetro 21.El aparatoso percance dejó a ambas unidades con severos daños materiales y parte de la barrera de contención destruida.

Noticia relacionada: Se Desata Rapiña y Cierre Total en la Autopista Puebla-Orizaba tras Accidente de Tráiler

Cerrado Periférico Ecológico de Puebla por accidente de dos autos

Debido a este fuerte choque entre un mini Cooper y un march, el Periférico Ecológico fue cerrado a la altura de la 2 Sur por lo que los conductores que venían de Valsequillo tuvieron que ser desviados a la lateral.

Policías Estatales y de Proximidad Vial abanderaron la zona para prevenir algún otro percance y continuar con las diligencias correspondientes.

En el lugar se sabe que había prensados quienes fueron rescatados por elementos de Protección Civil, mismos que posteriormente les brindaron atención prehospitalaria.

Un Joven Perdió la Vida por Accidente en la Autopista México-Puebla

Identifican a la mujer que murió en un choque sobre el Periférico Ecológico hoy 9 de mayo

Lamentablemente una mujer perdió la vida en el lugar; La víctima fue identificada como Jessica "N" de 33 años de edad, además, se dio a conocer que en el vehículo compacto también viajaban en total tres mujeres y un hombre.

Las dos féminas y el masculino fueron atendidos de manera oportuna, mientras que minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado para llevar acabo el levantamiento del cuerpo y tomar evidencia de los hechos para deslindar o fincar responsabilidades.

Hasta el momento no han dado detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre el estado de salud de quienes viajan en el otro vehículo, el cual activó sus bolsas de seguridad y quedó con su parabrisas destrozado, Se espera que en las próximas horas se otorgue información al respecto.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS