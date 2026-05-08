Camión Tipo Torton se Queda Sin Frenos en la "Bajada de la Muerte" en Carretera México-Tuxpan

Alrededor del mediodía de este viernes 8 de mayo se reportó un fuerte accidente en la carretera México-Tuxpan, sobre la llamada Bajada de la Muerte, a la altura de Tulancingo en Hidalgo.

Presuntamente un camión tipo Torton se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos, de los cuales algunos terminaron volcados y fuera de la vialidad.

Camión tipo torton sin frenos momentos antes de la carambola. Foto: X @sergiofimbres

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Sobreviven conductores a choque múltiple sobre la carretera México-Tuxpan

Según primeros reportes, al menos tres personas resultaron lesionadas. Sorprendentemente no hay víctimas que lamentar, a pesar de los cuantiosos daños por el choque múltiple.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y paramédicos para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Una de las camionetas embestidas resultó en pérdida total.

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Con información de N+

JAPR