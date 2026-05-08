Inicio Puebla Camión Tipo Torton se Queda Sin Frenos en la "Bajada de la Muerte" en Carretera México-Tuxpan

Camión Tipo Torton se Queda Sin Frenos en la "Bajada de la Muerte" en Carretera México-Tuxpan

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Un fuerte accidente fue captado por un conductor que conducía por detrás de la unidad de carga involucrada.

Choque Volcadura Camión Tipo Torton Sin Frenos en Autopista México Tuxpan Tulcingo

La pesada unidad chocó contra dos camionetas. Foto: @MexicoTuxpan132

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Alrededor del mediodía de este viernes 8 de mayo se reportó un fuerte accidente en la carretera México-Tuxpan, sobre la llamada Bajada de la Muerte, a la altura de Tulancingo en Hidalgo.

Presuntamente un camión tipo Torton se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos, de los cuales algunos terminaron volcados y fuera de la vialidad.

Camión tipo torton sin frenos momentos antes de la carambola. Foto: X @sergiofimbres

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Sobreviven conductores a choque múltiple sobre la carretera México-Tuxpan

Según primeros reportes, al menos tres personas resultaron lesionadas. Sorprendentemente no hay víctimas que lamentar, a pesar de los cuantiosos daños por el choque múltiple.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y paramédicos para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Una de las camionetas embestidas resultó en pérdida total.

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Con información de N+

JAPR

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