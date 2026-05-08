Camión Tipo Torton se Queda Sin Frenos en la "Bajada de la Muerte" en Carretera México-Tuxpan
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Un fuerte accidente fue captado por un conductor que conducía por detrás de la unidad de carga involucrada.
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Alrededor del mediodía de este viernes 8 de mayo se reportó un fuerte accidente en la carretera México-Tuxpan, sobre la llamada Bajada de la Muerte, a la altura de Tulancingo en Hidalgo.
Presuntamente un camión tipo Torton se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos, de los cuales algunos terminaron volcados y fuera de la vialidad.
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Según primeros reportes, al menos tres personas resultaron lesionadas. Sorprendentemente no hay víctimas que lamentar, a pesar de los cuantiosos daños por el choque múltiple.
Al sitio acudieron elementos de seguridad y paramédicos para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Una de las camionetas embestidas resultó en pérdida total.
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Con información de N+
JAPR