Vuelca un Autotanque que Iba a Exceso de Velocidad en Autopista de Puebla
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Un autotanque que era manejado a exceso de velocidad terminó volcado en la autopista México-Tuxpan a la altura del municipio de Huauchinango.
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La tarde de este martes 31 de marzo de 2026 se registró la volcadura de un autotanque sobre la autopista México-Tuxpan a la altura del municipio poblano de Huauchinango.
De acuerdo con las primeras versiones, el conductor circulaba a exceso de velocidad por lo que a la altura del kilómetro 140+500 realizó una maniobra para librar unas obras, perdiendo el control de la unidad.
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Vuelca autotanque sobre la autopista México-Tuxpan en Huauchinango, Puebla
Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este martes cuando se registró la volcadura de un autotanque sobre la autopista México-Tuxpan a la altura del municipio de Huauchinango.
De acuerdo con el reporte, el conductor circulaba a exceso de velocidad y, al detectar trabajos sobre la autopista a la altura del kilómetro 140+500, realizó una maniobra que provocó la volcadura de la unidad, lo que generó fuga en la válvula de alivio.
Personal de emergencia realizó acciones preventivas, lo que incluye la desconexión de baterías para evitar riesgos de ignición. En el sitio trabajan de manera conjunta elementos de Protección Civil del Estado con Guardia Nacional.
Chocan camión y tráiler sobre la autopista México-Puebla
El pasado 30 de marzo se reportó tráfico intenso sobre la Autopista México-Puebla debido a un accidente; Un tráiler terminó volcado tras chocar contra un camión que transportaba grava a la altura del kilómetro 074+000.
Este hecho vial provocó el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos de la carretera debido a que aunque el choque ocurrió con dirección a Puebla, la unidad atravesó parte de los carriles que van hacia la CDMX, por lo que rápidamente se formó una fila de autos kilométrica, la cual se encuentra avanzando con lentitud.
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Con información de N+
GMAZ