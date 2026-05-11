Policías Municipales Agreden a Reportero durante Cobertura de Árbol Caído en Tehuacán, Puebla

El reportero Iván González fue agredido por elementos policiales mientras realizaba una cobertura por la caída de un árbol en la zona conocida como la curva de El Molino del municipio de Tehuacán, Puebla; Las autoridades se pronunciaron al respecto.

La tarde de este 10 de mayo el periodista realizaba una labores informativas debido al cierre de la vialidad y afectaciones por este desastre natural, sin embargo, uno de los oficiales detuvo su labor y lo cuestionó sobre su comportamiento.

Policía Municipal de Tehuacán agrede a reportero durante cobertura en curva de El Molino

En el video se logra ver que el reportero únicamente estaba grabando la situación, no obstante el policía municipal le pide que se aleje puesto a que están laborando en el accidente, esto a pesar de estar a más de 10 metros de distancia.

De un momentito a otro, se observa que un segundo oficial lo agrede fisicamente durante varios segundos hasta que finalmente el reportero les pide que paren.

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Ante la agresión por parte del Policía Municipal en agravio del reportero Iván González, el Gobierno de Tehuacán emitió un comunicado en donde aclaro que el caso ya está siendo investigado.

De acuerdo a esto, el alcalde Alejandro Barroso Chávez instruyó a las áreas correspondientes a dar seguimiento puntual a la situación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y actuar conforme a derecho.

Además, el Ayuntamiento recalcó que no tolerarán ningún abuso de autoridad y mantendrá un respeto irrestricto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, reconociendo la importante labor que diariamente desempeñan los medios de comunicación en beneficio de la sociedad y del derecho ciudadano a la información.

Policía Municipal de Tehuacán pide perdón a reportero por agresión tras ser separado de su cargo

Al respecto, la Dirección de Seguridad Pública dio a conocer que el Policía Municipal fue separado de su cargo mientras se llevan acabo las investigaciones correspondientes y pidió una disculpa al reportero, además, se hará responsable del pago por los daños causados a su celular debido a esta agresión.

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Asimismo, reiteraron que no se permitirá ninguna conducta que contravenga los principios de legalidad, respeto, profesionalismo y derechos humanos por parte de las y los servidores públicos.

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Con información de N+

MCS