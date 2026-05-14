Localizan Más de 70 Huevos de Tortuga Lora en Playa del Sur de Veracruz; Fueron Resguardados
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Más de 70 huevos de tortuga de la especie lora fueron localizados en un nido en una playa de Coatzacoalcos. Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los resguardaron.
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Durante la mañana de este jueves 14 de mayo fue localizado un nido de tortuga lora, en su interior se lograron contabilizar más de 70 huevos enterrados en la arena fue localizado en el área de playa a la altura de la colonia María de la Piedad en Coatzacoalcos al sur del estado de Veracruz.
El hallazgo se realizó durante los recorridos de vigilancia que diariamente efectúan los elementos de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos en la orilla del mar, donde detectaron rastros del arribo del ejemplar marino y posteriormente ubicaron la anidación entre las avenidas Pedro Moreno y Mariano Matamoros.
Tras recibir el reporte personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se dieron cita en el lugar del hallazgo para resguardar y proteger el desarrollo de los huevos de la tortuga. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar ingresar vehículos a la playa, ya que esto puede afectar las zonas de anidación y poner en riesgo a las tortugas durante su temporada de anidación.
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Recomendaciones para la temporada de anidación de tortugas
Siete de las ocho especies de tortugas marinas reconocidas en el mundo anidan en las playas de México. En el Golfo de nuestro país durante los meses de abril a septiembre comienza el arribo de tortugas a las costas de Veracruz.
En este periodo las tortugas permanecen más tiempo en la superficie del mar y cerca de la costa, para realizar actividades como alimentación, respiración y apareamiento por lo que se recomienda:
- No molestarlas
- No acercarse a ellas
- Avisar a las autoridades del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano
- No dejar que los perros se acerquen a los nidos
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