Aseguran 103 Huevos de Tortugas en Playa Gaviotas de Boca del Río, Veracruz
N+
Al menos 103 huevos de tortuga fueron asegurados en la playa Gaviotas del municipio de boca del Río, Veracruz tras un reporte ciudadano, quedando a resguardo para su posterior liberación.
COMPARTE:
Durante el transcurso de la mañana de este martes 12 de mayo, fueron localizados aproximadamente 103 huevos de tortuga que llegó a desovar en las inmediaciones de la playa “Gaviotas”, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz.
De acuerdo con la información recabada, el aseguramiento se registró luego de recibir un reporte ciudadano en el cual se alertaba a personal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano para que acudieran hasta el lugar del hallazgo.
Se dio a conocer que, al arribar al sitio donde se realizó el avistamiento, ya no se encontraba la tortuga; sin embargo, lograron poner a resguardo en una zona segura los huevos del reptil. Asimismo, se dio a conocer que esta es la temporada de desove para las tortugas en playas de Veracruz y Boca del Río.
Las especies que regularmente llegan a estas playas son la tortuga verde y la lora. Los huevos rescatados son puestos a resguardo por alrededor de 60 a 90 días, que es el tiempo aproximado en el que eclosionan, y las crías son llevadas hasta la playa en la que fueron encontradas para, posteriormente, realizar la reintegración a su hábitat.
Noticia relacionada: Frente Frío Número 50 Provoca Cierre de Puertos a la Navegación Menor y Mayor en Veracruz
Recomendaciones durante la temporada de anidación de tortugas en Veracruz
Derivado de que ya se han registrado arribos de tortugas en distintas playas de Veracruz, se han dado a conocer las recomendaciones para cuidar a los ejemplares. Una de ellas es darles espacio y evitar el uso de vehículos en la zona de playa, que es donde las tortugas marinas realizan su desove. Aquí más recomendaciones a seguir.
- No acercarse a ellas
- Evitar pisar sus nidos
- No dejar objetos que puedan impedir su paso
- No tomarles fotos con flash
- Evitar dejar hoyos en la playa
- No desembarcar en la isla sin autorización
- No tocar sus huevos
Asimismo, se hace el llamado a la población para que, en caso de ser testigos de una eventualidad de este tipo, se realice el reporte correspondiente a las autoridades para que lleven a cabo las acciones de resguardo.
Historias recomendadas:
- Productores de Leche Protestan Contra Liconsa en Veracruz Tirando su Producto; Señalan Pérdidas
- Qué Pasó en las Instalaciones de la UV en Veracruz?; Evacuaron Alumnos y Personal
- Pescadores Encuentran Cuerpo de Hombre Flotando en Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz
LAVR