Hallan Delfín sin Vida en Playa de Coatzacoalcos; Autoridades Investigan las Causas de su Muerte

Durante la mañana de este martes 28 de abril, fue reportado el hallazgo de una especie marina sin vida varada en una playa de la zona costera al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con los reportes, el animal correspondería a un delfín.

El hallazgo de este ejemplar fue reportado en una playa de Coatzacoalcos y fue localizado en la zona costera que va de San Martín hacia Ciudad Olmeca, donde quedó varado a la orilla del mar. La especie fue encontrada con visibles signos de descomposición.

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Hasta el momento, se desconocen las posibles causas que pudieron ocasionarle la muerte al animal, por lo que las autoridades serán quienes realicen las indagatorias correspondientes para poder determinar cómo fue que el ejemplar perdió la vida.

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Delfines son captados en video cerca de la zona arrecifal de Veracruz

Durante el pasado sábado 25 de abril, turistas que se encontraban a bordo de una embarcación que navegaba por la zona del arrecife conocido como de La Blanca lograron captar en video con sus teléfonos a un grupo de cuatro delfines que disfrutaron y jugaron cerca de las embarcaciones.

El avistamiento se registró en el lugar conocido como Salmedina, el cual se encuentra localizado aproximadamente a unos 15 o 20 minutos mar adentro, a un costado de la localidad de Anton Lizardo en el municipio de Alvarado, Veracruz.

Bajo los intensos rayos del sol, los delfines fueron captados nadando cerca de las embarcaciones, mientras se registraba una temperatura que alcanzó los 31 grados centígrados, con una sensación térmica mayor debido a los efectos de la ola de calor que se dejó sentir en la zona conurbada durante el pasado fin de semana.

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