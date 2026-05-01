SEV Califica Como 'Travesuras' las Presuntas Amenazas de Tiroteo en Escuelas de Veracruz

En la entidad veracruzana se han registrado numerosos casos en distintas instituciones educativas donde los jóvenes estudiantes amenazan mediante pintas anónimas acerca de llevar a cabo tiroteos dentro del plantel educativo.

Las amenazas presuntamente pondrían en riesgo a los estudiantes dentro de las mismas escuelas e incluso al personal docente y administrativo. La secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello, calificó estos hechos como 'travesuras' por parte de los alumnos.

"Ustedes vieron, no ha sucedido nada, es una travesura, es un reto a nivel internacional que lo trajeron a México y eso también tiene que ver con el mal uso de celulares y medios tecnológicos".

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Investigan a dos alumnos en Coatzacoalcos por causar alarma con mensaje de tiroteo en secundaria

Dos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) Número 96 de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz, se encuentran bajo proceso de una investigación; la información se dio a conocer el pasado jueves 30 de abril.

Se dio a conocer que ambos estudiantes son menores de edad y actualmente están siendo señalados como los posibles responsables de generar una situación de alarma y psicosis entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

Video: Bajo Investigación Dos Alumnos de la Técnica 96 por Generar Alarma

La imagen fue vista por las autoridades de la institución académica. En dicha fotografía se aprecia al estudiante portando lo que se presume es un arma de fuego, así como el mensaje que decía "No se presenten mañana", lo cual activó los protocolos de actuación de la escuela.

Directivos de la institución indicaron que se trató de un evento aislado en el plantel y que ante esto se van a implementar medidas preventivas correspondientes, como la posible revisión de mochilas de los alumnos, siempre que cuenten con la autorización de los padres de familia.

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