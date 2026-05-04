Evacúan Inmuebles en Veracruz por Sismo Ocurrido Hoy 4 de Mayor en Pinotepa Nacional, Oaxaca

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un fuerte sismo que sacudió a Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca, situación que generó la activación de la alarma sísmica en la ciudad de Xalapa. Esto generó que los edificios gubernamentales del primer cuadro de la ciudad capital fueran evacuados.

Video ¿Tembló en Veracruz? Evacúan Edificios Gubernamentales por Alarma Sísmica en Xalapa | N+

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