Inicio Veracruz Evacúan Inmuebles en Veracruz por Sismo Ocurrido Hoy 4 de Mayor en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Evacúan Inmuebles en Veracruz por Sismo Ocurrido Hoy 4 de Mayor en Pinotepa Nacional, Oaxaca

|

N+

-

Un sismo de 6.0 grados reportado por el sismológico nacional con epicentro en Pinotepa Nacional en Oaxaca, generó la evacuación de los inmuebles del primero cuadro de Xalapa en Veracruz.

Sismo genera evacuaciones de edificios en la zona centro de la Xalapa, Veracruz

Sismo en Oaxaca genera evacuaciones en Veracruz. Foto: N+ | X @SismologicoMX

COMPARTE:

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un fuerte sismo que sacudió a Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca, situación que generó la activación de la alarma sísmica en la ciudad de Xalapa. Esto generó que los edificios gubernamentales del primer cuadro de la ciudad capital fueran evacuados. 

Video ¿Tembló en Veracruz? Evacúan Edificios Gubernamentales por Alarma Sísmica en Xalapa | N+

Información en desarrollo...

Sismos 2026
Inicio Veracruz Evacuan inmuebles en xalapa veracruz por activacion de alarma sismica por sismo pinotepa nacional oaxaca hoy 4 de mayo