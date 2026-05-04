Evacúan Inmuebles en Veracruz por Sismo Ocurrido Hoy 4 de Mayor en Pinotepa Nacional, Oaxaca
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Un sismo de 6.0 grados reportado por el sismológico nacional con epicentro en Pinotepa Nacional en Oaxaca, generó la evacuación de los inmuebles del primero cuadro de Xalapa en Veracruz.
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La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un fuerte sismo que sacudió a Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca, situación que generó la activación de la alarma sísmica en la ciudad de Xalapa. Esto generó que los edificios gubernamentales del primer cuadro de la ciudad capital fueran evacuados.
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