Videos de Fuerte Sismo Hoy: Así se Vivió el Temblor en Filipinas este 4 de Mayo 2026

Este lunes, 4 de mayo de 2026, un sismo de magnitud 6.0 sacudió el s la isla de Samar, en el centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos de América (EUA).



Medios locales, N+ y usuarios de redes sociales compartieron videos del momento del temblor, cuyo epicentro se ubicó a unos nueve kilómetros de la localidad costera de San Julian y tuvo una profundidad de 73.3 kilómetros, precisó el USGS.

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió la isla de Samar, en el centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento tuvo su epicentro a unos nueve kilómetros de la localidad de San Julian y una profundidad de 73.3 kilómetros. Autoridades locales… pic.twitter.com/iS83fJFi39 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 4, 2026

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada.

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Replicas po potente sismo en Filipinas

La localidad más cercana al epicentro del temblor es Nena, con una población de más de 2,000 personas, ubicada 5,2 kilómetros al oeste de Filipinas.Un agente de la policía local dijo que el sismo fue fuerte y repentino, aunque por el momento no se han reportado heridos.

Varias réplicas de menor intensidad sucedieron al sismo, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que marcó la ciudad de Tacloban, al sureste del sismo, como una de las zonas donde se situó el temblor con mayor intensidad.

Según el informe inicial publicado por Philvolcs, se espera que el temblor haya provocado diversos daños.

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Con información de N+ y EFE

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