¿Cuándo Vuelven a Clases los Alumnos tras Primer Megapuente de Mayo 2026? Fecha y Horario Exacto

Alumnos, maestros e incluso los papás se pudieron tomar un descanso en el primer megapuente de mayo 2026, que inició el pasado viernes 1 con motivo del Día del Trabajo. Así que aunque aún faltan un par de días para volver al colegio, en N+ te adelantamos cuándo regresan a clases los estudiantes, y en qué horario deben presentarse según su grado escolar.

De hecho, mayo es el mes que más puentes y días de descanso contempla en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con tres fines de semana largos y un día de descanso obligatorio.

Por lo que incluso en una nota previa te compartimos la fecha del segundo puente de mayo 2026. Ten en cuenta que a diferencia de los estudiantes, este día de descanso no será obligatorio para los empleados dado que no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Video. Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP Tiene Más Vacaciones

Entonces, ¿cuándo es el regreso a clases tras primer megapuente de mayo 2026?

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 que los estudiantes deben volver el lunes 4 a las aulas tras el puente del 1 de mayo, lo cierto es que algunas escuelas han otorgado este día como asueto.

Aunque dicho lunes está marcado como día de clases normales, varias escuelas de preescolar, primaria y secundaria enviaron una circular a padres de familia y maestros en la que daban a conocer que se cancelaron las actividades el 4 de mayo.

Además, dado que el martes 5 hay suspensión de clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, los estudiantes deberán presentarse a las escuelas hasta el miércoles 6 del mes.

Por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y algunas privadas que dependen de la SEP gozaron de por lo menos 5 días de descanso. En algunos planteles se extendieron a seis, toda vez que se les dio el 30 de abril con motivo del Día del Niño.

Horarios de regreso a clases para estudiantes tras megapuente de mayo 2026

Ahora bien, el miércoles 6 de mayo los estudiantes se deben presentar a clases en sus horarios habituales de clases, dado que la SEP no ha implementado ningún cambio en la entrada y salida.

Por lo que los horarios de los estudiantes quedan de la siguiente manera:

Primaria

Turno Matutino

Entrada: 08:00 horas

Salida: 13:00 horas

Turno Vespertino

Entrada: 1:30 horas

Salida: 18:00 horas

Tiempo Completo

Entrada: 08:00 horas

Salida: 14:30 horas o 16:00 horas



Secundaria

Turno Matutino

Entrada: 07:00 horas

Salida: 13:30 horas

Turno Vespertino

Entrada: 14:30 horas

Salida: 19:30 horas

Toma en cuenta que hay posibilidad de que los horarios se vean modificados en las escuelas de ciertas entidades debido a que dependen de autoridades educativas locales. Por lo que vale la pena que te informes con la vocal de tu hijo.

Video: Descargar el Calendario Escolar Para Educación Básica Para el Celular en Sonora

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