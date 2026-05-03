¿Cuándo Vuelven a Clases los Alumnos tras Primer Megapuente de Mayo 2026? Fecha y Horario Exacto
N+ | Selene Alonzo Romero
Mayo es el mes que más días de descanso y fines de semana largos contempla, según el Calendario de la SEP para este ciclo escolar
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Alumnos, maestros e incluso los papás se pudieron tomar un descanso en el primer megapuente de mayo 2026, que inició el pasado viernes 1 con motivo del Día del Trabajo. Así que aunque aún faltan un par de días para volver al colegio, en N+ te adelantamos cuándo regresan a clases los estudiantes, y en qué horario deben presentarse según su grado escolar.
De hecho, mayo es el mes que más puentes y días de descanso contempla en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con tres fines de semana largos y un día de descanso obligatorio.
Por lo que incluso en una nota previa te compartimos la fecha del segundo puente de mayo 2026. Ten en cuenta que a diferencia de los estudiantes, este día de descanso no será obligatorio para los empleados dado que no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Entonces, ¿cuándo es el regreso a clases tras primer megapuente de mayo 2026?
Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 que los estudiantes deben volver el lunes 4 a las aulas tras el puente del 1 de mayo, lo cierto es que algunas escuelas han otorgado este día como asueto.
Aunque dicho lunes está marcado como día de clases normales, varias escuelas de preescolar, primaria y secundaria enviaron una circular a padres de familia y maestros en la que daban a conocer que se cancelaron las actividades el 4 de mayo.
Además, dado que el martes 5 hay suspensión de clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, los estudiantes deberán presentarse a las escuelas hasta el miércoles 6 del mes.
Por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y algunas privadas que dependen de la SEP gozaron de por lo menos 5 días de descanso. En algunos planteles se extendieron a seis, toda vez que se les dio el 30 de abril con motivo del Día del Niño.
Horarios de regreso a clases para estudiantes tras megapuente de mayo 2026
Ahora bien, el miércoles 6 de mayo los estudiantes se deben presentar a clases en sus horarios habituales de clases, dado que la SEP no ha implementado ningún cambio en la entrada y salida.
Por lo que los horarios de los estudiantes quedan de la siguiente manera:
Primaria
Turno Matutino
- Entrada: 08:00 horas
- Salida: 13:00 horas
Turno Vespertino
- Entrada: 1:30 horas
- Salida: 18:00 horas
Tiempo Completo
- Entrada: 08:00 horas
- Salida: 14:30 horas o 16:00 horas
Secundaria
Turno Matutino
- Entrada: 07:00 horas
- Salida: 13:30 horas
Turno Vespertino
- Entrada: 14:30 horas
- Salida: 19:30 horas
Toma en cuenta que hay posibilidad de que los horarios se vean modificados en las escuelas de ciertas entidades debido a que dependen de autoridades educativas locales. Por lo que vale la pena que te informes con la vocal de tu hijo.
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