SEP Suspende Megapuente: ¿Qué Estudiantes Sí Tienen Clases Mañana 5 de Mayo 2026?

Uno de los más grandes fines del año se desarrolla desde el pasado 30 de abril 2026, fecha en la que se celebró el Día del Niño, pero también cuando empezó el megapuente, que ahora ha sido suspendido por la SEP para algunos estudiantes. ¿Quiénes sí tienen clases este martes 5 de mayo 2026? Te contamos.

Previamente, te alertamos de que se acercaba el que es probablemente el puente más largo del ciclo escolar, para después confirmarte la fecha en la que regresan millones de alumnos a las aulas... a excepción de una parte de estos, quienes vuelven antes a las escuelas.

Y es que, a pesar de que no en todos los estados se aprobó la suspensión de clases para este lunes 4 de mayo, como sí fue en la Ciudad de México y el Estado de México, se reportó gran ausentismo, casi como tuvo cifras positivas la ocupación hotelera en destinos turísticos nacionales.

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SEP suspende megapuente: ¿quiénes tienen clases mañana 5 de mayo 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que rige las fechas de inicio y fin del ciclo, así como vacaciones y puentes a nivel nacional, hay suspensión de actividades escolares para este martes 5 de mayo 2026. Sin embargo, los gobiernos estatales y sus autoridades educativas tienen la facultad de ajustar el calendario en sus estados, siempre y cuando se respeten los días de clases.

Bajo esta premisa, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) modificó las fechas de las vacaciones de primavera o Semana Santa. Debido a la celebración de la Feria de San Marcos, realizaron su periodo vacacional del 20 de abril al 4 de mayo 2026.

Ya que la fecha de regreso a clases es para este martes 5 de mayo 2026, no se tomó como día inhábil la conmemoración de la Batalla de Puebla y solo se destacó como día conmemorativo o de reflexión.

¿Cuándo es el próximo puente en el calendario de la SEP?

Tanto para los estudiantes que siguen el calendario de la IEA, como para el nivel básico que sigue el de la SEP, el próximo puente inicia el viernes 15 de mayo 2026 y durará tres días, siendo el regreso a clases el 18 de mayo 2026.

En esta ocasión, el día inhábil en escuelas es con motivo de la conmemoración del Día del Maestro.

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