¿Cuántas Réplicas Ha Tenido el Sismo de Hoy 4 de Mayo con Epicentro en Oaxaca?

Este 4 de mayo se registró un sismo magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca. El sismo ameritó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México. Te contamos cuántas réplicas ha sumado el temblor, hasta el momento.

Noticia relacionada: Videos de Sismo Hoy: Así Fue el Temblor que Activó Alerta Sísmica en CDMX

Sismo de magnitud 5.6 se siente con fuerza en costa de Oaxaca

A las 9:19 de la mañana de hoy se registró un movimiento telúrico de magnitud 5.6 al sur de Oaxaca. El temblor tuvo su epicentro 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 9 kilómetros.

El sismo se sintió con especial fuerza en la costa del estado de Oaxaca, aunque no se reportaron daños ni heridos. También se percibió en la capital de la entidad.

Video: Sismo en México: ¿De Cuánto Fue y Dónde se Sintió el Temblor de Hoy 4 de Mayo del 2026?

En el caso del Valle de México, el temblor activó la alerta sísmica, aunque no fue percibido para gran parte de la población. Esto no impidió que múltiples edificios fuesen evacuados ante el sonido de la alarma.

¿Cuántas réplicas suman tras el sismo de magnitud 5.6?

El Servicio Sismológico Nacional indicó que este temblor ya había sumado más de 35 réplicas hacia las 10 de la mañana. La mayor de estas réplicas tuvo una magnitud 4.1. Aquel movimiento ocurrió 25 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 8 kilómetros.

Hasta las 2 de la tarde, el SSN había registrado 150 réplicas. Ninguna de estas superó a la de magnitud 4.1.

Video: Sismo en México: ¿De Cuánto Fue y Dónde se Sintió el Temblor de Hoy 4 de Mayo del 2026?

Las Placas de Cocos y Norteamérica

Cabe recordar que la costa del Pacífico, especialmente en la zona donde chocan las placas de Cocos y de Norteamérica. De esta zona la que más llama la atención es la llamada Brecha de Guerrero, pues se ha indicado que esta franja de poco más de 200 kilómetros ha acumulado una gran tensión en el último siglo.

Según datos del SSN, en abril de 2026 se registraron 3 mil 547 sismos en México, con magnitudes entre 1.0 y 4.9.

Historias recomendadas: