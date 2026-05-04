Calendario Pagos Pensión Bienestar: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran el 5 y 12 de Mayo 2026? Letras

Atención, beneficiarios. Hoy se dieron a conocer las fechas oficiales en las que se depositará a adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad como parte del Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar. Así que para que vayas a cobrar, en N+ te decimos quiénes recibirán su depósito el martes 5 y 12 de mayo de 2026.

Recuerda que el calendario de pagos de la Pensión Bienestar avanza de forma escalonada, según la primera letra del primer apellido del beneficiario. Por lo que debes estar pendiente de las fechas anunciadas por la nueva secretaria del Bienestar Leticia Ramirez Amaya.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer cómo queda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para la semana del 4 al 8 de mayo, así como quiénes fueron los primeros en recibir su depósito este lunes 4 del mes.

El dinero se reflejará en tu cuenta en el día que le corresponde a la letra de tu apellido, y tú decidirás si retirar por completo la cantidad o hacer pagos directamente con tu Tarjeta del Bienestar.

Video: Entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de Pensiones del Bienestar en Sonora

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el 5 y 12 de mayo de 2026 según Calendario de Pagos Oficial?

De acuerdo con el calendario de pagos dado a conocer este lunes, los depósitos se extenderán entre hoy 4 y el próximo 27 de mayo. Sin embargo aquí te adelantamos qué hombres y mujeres cobran el martes 5 y 12 de mayo 2026.

Siguiendo el orden propuesto por la Secretaría del Bienestar, mañana 5 de mayo 2026 será turno de los beneficiarios con letra B, mientras que el martes 12 del mes será turno de la letra G.

Lista de apellidos que cobran la Pensión Bienestar el 5 y 12 de Mayo 2026

A continuación te compartimos un listado de apellidos muestra por cada una de las letras que cobran su apoyo económico.

Martes 5 de Mayo 2026 - Letra B

Bautista

Barrera

Beltrán

Bernal

Becerra

Bonilla

Bárcenas

Brito

Bueno

Benítez

Bravo

Martes 12 de Mayo 2026 - Letra G

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Gamboa

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¿Cuánto me depositarán en mi Tarjeta Bienestar en mayo 2026?

Este mes debes recibir en tu tarjeta del Bienestar el monto correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, que depende directamente del tipo de programa al que estés registrado.

Los adultos mayores son quienes reciben el mayor monto de todas las pensiones con 6,400 pesos, mientras hombres y mujeres con discapacidad reciben 3,300 pesos, seguidos de las Mujeres de 60 a 64 años a quienes depositan 3,100 pesos y las madres trabajadoras quienes cobran 1,650 pesos.

Recuerda que el próximo depósito de la pensión será hasta julio de 2026 y se tratará del cuarto pago del año correspondiente al bimestre julio-agosto.

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