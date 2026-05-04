¿Qué Letras Cobran la Pensión Bienestar el 4 y 11 de Mayo 2026? Lista de Apellidos por Día

El calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar de mayo 2026 fue dado a conocer por Leticia Ramírez, la nueva secretaria del Bienestar del Gobierno de México, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las fechas oficiales también están disponibles a consulta en las redes sociales de la dependencia.

Se trata del tercer pago del año que abarca el bimestre de mayo-junio 2026, por lo que si deseas retirarlo en cuanto te depositen, ya te compartimos 4 formas en las que puedes obtener tu dinero de la Tarjeta del Bienestar. Recuerda que según el programa en el que estés registrado será el monto que recibirás en tu cuenta.

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¿Qué letras y apellidos cobran el 4 y 11 de mayo de 2026?

Los depósitos se hacen en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido del derechohabiente, por lo que siguiendo el orden del calendario de la Pensión Bienestar de mayo 2026, a las personas a las que les corresponde cobrar este lunes 4 son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

Mientras que a quiénes les corresponde pago el próximo 11 de mayo son aquellas cuyo apellido inicia con la letra G.

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A continuación hallarás un listado con ejemplos de apellidos por cada inicial a la que le corresponde cobrar los días lunes 4 y 11 de mayo. Ten en cuenta que se trata de una muestra, por lo que si tu apellido no aparece en la lista, no significa que no vas a recibir tu apoyo del Bienestar en tiempo y forma.

Lunes 4 de mayo 2026: Letra A

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Acosta

Aguirre

Arellano

Arias

Ayala

Andrade

Alonso

Arroyo

Ávalos

Lunes 11 de mayo 2026: Letra G

Garcia

González

Gómez

Gutierrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Guerra

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¿Cuánto recibirás en tu Tarjeta del Bienestar en mayo de 2026?

Luego de que la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció un aumento en el monto de las Pensiones en diciembre de 2025, el dinero que reciben los beneficiarios se incrementó desde enero de 2026. De modo que la cantidad que reciben en sus cuentas queda de la siguiente manera:

Pensión Adulto Mayor - 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar - 3,100 pesos

Pensión Personas con Discapacidad - 3,300 pesos

Pensión Madres Trabajadoras - 1,650 pesos

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