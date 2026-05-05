Presunto Ladrón Termina Herido de Bala tras Ingresar a Casa de Exmilitar en Escobedo, Nuevo León

Un general retirado de la Secretaria de la Defensa Nacional, hirió en una pierna a un presunto ladrón que intento ingresar a robar a su vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Juan Ignacio Ramón en la colonia Lázaro Cardenas, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hieren a Presunto Ladrón en Ex Hacienda El Canadá en Escobedo, Nuevo León; Hay Un Detenido

El hecho se registró la tarde del martes 5 de mayo y generó una fuerte movilización policiaca, así como de agentes de investigación, luego de que las autoridades recibieran el reporte de un hombre herido de bala al interior de una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas.

Video: Moviliza Ataque a Balazos que Deja un Herido en Escobedo, NL

Presunto ladrón fue trasladado al Hospital Metropolitano

Según informes de las autoridades municipales y agentes ministeriales, el exmilitar les refirió que visualizó al ladrón, de aproximadamente 34 años de edad, intentando ingresar a su patrimonio presuntamente para robar, por lo que decidió enfrentarlo sin pensar que este lo atacaría.

Debido a esto, el general retirado tomó un arma de fuego y disparó causándole una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha. Pese a la acción, el exmilitar se comunicó con los paramédicos, quienes arribaron al sitio para trasladar al hombre herido para su atención médica al Hospital Metropolitano.

Hasta el momento, el presunto ladrón no ha sido identificado de manera oficial y las autoridades no han compartido detalles sobre su estado de salud actual. La zona se mantuvo acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes en la colonia Lázaro Cárdenas, en Escobedo, Nuevo León.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH