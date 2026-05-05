Detienen a Hombre con Arraigo Domiciliario y 30 Dosis de Droga en Vía Pública de Monterrey

Un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública fue sorprendido por elementos de la Policía de Monterrey en calles de la colonia Obreristas, en el Centro de la ciudad.

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Al cotejar el nombre del sujeto con el personal del C4, los policías descubrieron que el hombre aparecía con arraigo domiciliario, por lo que, llevaron a cabo su detención y los trasladaron para presentarlo ante las autoridades ministeriales.

El hombre fue identificado como Juan Diego “N” de 23 años de edad, a quien le fueron encontradas 30 dosis con una sustancia sólida similar a la droga tipo cristal después de que los elementos de la Policía de Monterrey le realizaron una revisión como parte de la detención.

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Detienen a hombre por robo de bicicletas en Monterrey

Otra detención que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey fue la de un hombre acusado del robo de cuatro bicicletas deportivas. Aparentemente ingresó a un negocio en la colonia Residencial La Española durante la noche para realizar el atraco, llevándose también dos playeras y un casco deportivo.

De acuerdo con lo informado, el robo se registró el 30 de abril y el hombre fue detenido días después gracias al GPS de una de las bicicletas robadas, que tienen un costo aproximado de 200 mil pesos. Los policías se movilizaron hasta el sitio, identificaron al sujeto que llevaba puesta una de las playeras y lo arrestaron.

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Con información de Ángel Giner | N+

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