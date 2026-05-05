Hieren a Presunto Ladrón en Ex Hacienda El Canadá en Escobedo, Nuevo León; Hay Un Detenido

Un ataque armado dejó como saldo a una persona herida y otra más detenida en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la madrugada de este martes 5 de mayo, cuando reportes de detonaciones de arma de fuego movilizaron a elementos de Proxpol Escobedo y a autoridades ministeriales hacia el sector, ubicado muy cerca de la Carretera a Colombia.

Video: Deja Un Herido y Un Detenido Ataque a Balazos en Col. Ex Hacienda El Canadá, Escobedo

Vecinos de la zona alertaron sobre disparos y también sobre la presencia de una persona lesionada, lo que generó una rápida respuesta por parte de los cuerpos de emergencia. Al arribo de las autoridades y cuerpos de auxilio, se confirmó que un hombre presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. En el lugar, incluso al exterior de un domicilio, se pudo observar una prenda que presuntamente pertenecía al hombre señalado como sospechoso. De inmediato, el lesionado fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado bajo custodia policial a un hospital para recibir atención médica.

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De acuerdo con una versión de vecinos del sector, el hombre herido presuntamente intentaba ingresar a varias propiedades cuando uno de los propietarios habría detonado un arma de fuego que tenía en su domicilio. En esta acción, el presunto delincuente resultó herido, lo que derivó en la movilización de autoridades y en su posterior aseguramiento.

Una persona detenida y bajo investigación

Tras los hechos, autoridades lograron la detención de una persona, mientras que quien realizó las detonaciones de arma de fuego también quedó bajo investigación para esclarecer su participación. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, junto con peritos, arribaron al sitio para recabar evidencias, además de tomar testimonios de vecinos que presenciaron lo ocurrido.

En la zona se cuenta con cámaras de seguridad que, de acuerdo con las autoridades, podrían ser fundamentales para esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió exactamente la situación. Las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades en este caso registrado en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR