Detienen e Investigan a Joven por Homicidio de su Jefe en Santa Catarina, Nuevo León

Un joven es investigado por el presunto homicidio de su jefe tras una discusión que se registró la tarde del domingo 3 de mayo en la calle Malta, en la colonia Balcones de Santa Catarina, del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Riña Deja Abuelito Sin Vida y Nieto Herido en Santa Catarina, Nuevo León

Tras el aviso de personas lesionadas por arma blanca, elementos de Protección Civil municipal del grupo Jaguares acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento de Marcelo, de 57 años de edad. El presunto agresor fue identificado como Éder “N”, de 20 años de edad, quien fue detenido en el lugar y trasladado a las celdas municipales.

Video: Investigan a Empleado por Homicidio de su Jefe en Santa Catarina

¿Cómo ocurrió el ataque que dejó un muerto y un herido en Santa Catarina?

De acuerdo con las primeras indagatorias, Éder “N” habría llegado presuntamente bajo los efectos de alguna droga al domicilio, donde se encontraba otro joven de 19 años, con quien inició una discusión. Durante la confrontación, Marcelo intervino y fue en ese momento en el que el agresor presuntamente sacó un arma blanca y lo atacó en múltiples ocasiones.

El hombre quedó gravemente herido en el porche de la vivienda, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. Trascendió que la víctima mortal presentaba debilidad visual. En el mismo hecho, Diego de 19 años años de edad, resultó lesionado por el mismo objeto punzocortante y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Familiares que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina lograron la detención del presunto responsable en flagrancia. Agentes ministeriales arribaron al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH