Muere Trabajador del Metro de Monterrey Atrapado por Vigas de Acero en Obras de la Línea 6

Un trabajador del metro de Monterrey murió atrapado por dos vigas de acero debido presuntamente a la falla de una grúa en las obras de la Línea 6. El hecho se registró la tarde del domingo 3 de mayo en el Blvd. Aeropuerto y Garza Ponce, a la altura de la caseta No.1 estación A, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Personal de Protección Civil de Nuevo León y bomberos se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte del accidente laboral. Al arribar confirmaron que el hombre de aproximadamente 30 años de edad, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, ya no contaba con signos vitales.

Resguardan zona donde murió trabajador del metro en Apodaca

Su cuerpo se encontraba atrapado debajo de dos vigas de acero, por lo que, la zona fue resguardada por los cuerpos de emergencia, así como elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, para llevar a cabo las labores correspondientes y realizar las indagatorias ante este accidente laboral en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey, en el municipio de Apodaca.

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