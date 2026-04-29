Inician Pruebas de Monorriel en Línea 6 del Metro de Monterrey; Analizan Apertura en 2 Meses

El Gobierno de Nuevo León comenzó las primeras pruebas dinámicas del nuevo monorriel que formará parte de la Línea 6 del Metro de Monterrey.

Las pruebas se realizaron en un tramo elevado de 1.3 kilómetros ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás, donde la unidad fue captada circulando a baja velocidad mientras personal técnico supervisaba el funcionamiento del sistema.

Noticia relacionada: Metrorrey Anuncia Reapertura de Estación Y Griega ¿A Partir de Cuándo?

De acuerdo con autoridades estatales, esta etapa permite evaluar aspectos fundamentales como el frenado, la estabilidad, la alimentación eléctrica, la señalización y la operación general del tren sobre la vía, la cual durará aproximadamente 2 meses.

Video: Arrancan Pruebas de Monorriel en Línea 6 del Metro de Monterrey

Autoridades fijan el 3 de junio para empezar a operar



El director de Metrorrey, Abraham Vargas, destacó que esperan las operaciones comiencen el 3 de junio, del un tramo de Citadel y Fundidora.

Tenemos la intención de que el 3 de junio poder circular ya con el tren hasta la zona de Parque Fundidora, dependerá de las prubas que hagamos en ese lapso

El inicio de las pruebas representa la transición del proyecto de una fase de construcción estructural a una etapa preoperativa, en la que ya se comienza a verificar el desempeño real de los convoyes sobre la infraestructura instalada.

La Línea 6 forma parte de la expansión del sistema Metrorrey junto con las nuevas Líneas 4 y 5, y según autoridades busca fortalecer la movilidad metropolitana rumbo a la Copa Mundial 2026, además de mejorar la conectividad para miles de usuarios en la zona oriente del área metropolitana.

Autoridades han señalado que el objetivo es habilitar un primer tramo operativo previo al Mundial, mientras continúan los trabajos en el resto de la ruta proyectada.

Historias recomendadas: