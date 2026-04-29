Hieren de Bala a Presunto Delincuente en Techos de la Colonia Lázaro Cárdenas en Monterrey

Un presunto delincuente que caminaba entre los techos de la casas terminó lesionado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró durante la madrugada del miércoles 29 de abril, pero se desconoce si fue la autoridad o algún vecino quien le disparó.

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Fue en el cruce de las calles Linares y Agua Nueva, donde se reportaron las detonaciones y un hombre herido, quien se identificó como Carlos Alejandro de 47 años de edad. Hasta el sitio, se movilizaron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Monterrey y la Cruz Roja, quienes trasladaron sujeto bajo custodia policial y con una lesión en la pierna derecha al Hospital Universitario.

Autoridades continúan con la investigación para determinar si el lesionado andaba robando para cometer robos a las casas o era perseguido por la policía. Hasta el momento, no han informado más detalles sobre el caso, ni sobre el estado de salud actual del hombre herido de bala.

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Frustran asalto y detienen a presunto ladrón en Monterrey

El pasado 3 de abril, un grupo de trabajadores logró someter a un hombre armado que intentaba asaltar un negocio en la zona norte de Monterrey. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el cruce de Camino Real y De las Uniones, en la colonia Fomerrey 35, donde el sujeto ingresó al establecimiento con la intención de asaltar a los empleados.

Sin embargo, el presunto delincuente no se percató de que había otro trabajador en la parte trasera del negocio. Al notar la situación, los trabajadores reaccionaron de inmediato y, en conjunto, lograron someterlo antes de que pudiera concretar el robo. Los elementos de Fuerza Civil llevaron a cabo la detención del sujeto.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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