Lavacoches Muere Atropellado por Conductor en Av. Morones Prieto en Monterrey

Un hombre que trabajaba como lavacoches murió tras ser atropellado cuando circulaba en su bicicleta en el Centro de Monterrey con dirección a su casa para descansar. El accidente se registró durante la madrugada en la avenida Morones Prieto, bajando los carriles exprés.

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La víctima, Jesús Pérez Coronado de 48 años de edad, fue identificado por su hermano en el lugar donde ocurrió el atropello. De acuerdo con los primeros informes, el hombre iba en su bicicleta cuando fue embestido por un auto que se desplazaba por los carriles exprés de la avenida Morones Prieto, a la altura de la Cuauhtémoc.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León arribaron hasta el sitio y confirmaron que la víctima ya había muerto a causa del impacto. Agentes de Tránsito de Monterrey llegaron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

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Detienen a conductor por atropellar a lavacoches en Monterrey

Luego de confirmarse el fallecimiento del lavacoches tras ser atropellado, los oficiales detuvieron al conductor del auto color gris, señalado como presunto responsable del accidente. Según lo referido por el hombre arrestado, aparentemente no vio a la víctima cuando esta intentaba cruzar la calle en su bicicleta.

Jesús Pérez Coronado ya regresaba a su casa, ubicada en la colonia Independencia, luego de laborar como lavacoches, pero no lo logró a causa del atropello que terminó con si vida. Serán las autoridades quienes determinen la situación legal del conductor involucrado en este hecho.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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