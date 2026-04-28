Moviliza Presunto Robo de 6 Millones de Pesos en Avenida Eugenio Garza Sada en Monterrey

Un hombre a bordo de un vehículo fue víctima de un presunto robo millonario cuando circulaba sobre el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Pablo Quiroga en la colonia Mederos, en Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este martes 28 de abril generando un intenso despliegue de autoridades.

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El presunto robo con violencia ocurrió en el estacionamiento de una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada. El afectado, un hombre de 44 años, había realizado previamente varios retiros en distintas sucursales hasta reunir un total de seis millones de pesos en efectivo, los cuales iba a depositar en esa sucursal

Mientras se encontraba estacionado, un hombre se le acercó y lo amenazó con un arma de fuego corta para exigirle el dinero que llevaba en una mochila, misma que se encontraba en la cajuela del vehículo. Durante el asalto, el agresor lo golpeó en el rostro con lo que parecía ser la cacha del arma, provocándole una lesión.

Video: Reportan Presunto Robo Millonario Sobre Av Garza Sada en Monterrey

Despojan de pertenencias a hombre tras robo millonario

Además del dinero en efectivo, el afectado también fue despojado de su cartera y de las llaves de su automóvil de color gris. Tras cometer el robo, el presunto responsable huyó del sitio a bordo de una motocicleta, en la que ya lo esperaba otro hombre, lo que apunta a la participación de al menos dos personas en este hecho.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que ayuden a dar con los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias.

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