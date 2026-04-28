Enjambre de Abejas Ataca a 11 Personas Durante Sepelio en Galeana, Nuevo León

Un hombre inconsciente y al menos 10 personas lesionadas fue el saldo de un ataque de abejas registrado la tarde del lunes 27 de abril durante un sepelio en un panteón ubicado en la comunidad Providencia, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

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Este ataque ocurrió mientras se realizaba el último adiós de un difunto. En ese momento los asistentes se vieron sorprendidos por un enjambre de abejas que comenzó a atacarlos. En un intento de ponerse a salvo, varias personas comenzaron a correr generando que terminaran cayendo y golpeándose con varios objetos.

Luego de recibir este reporte elementos de Protección Civil de Galeana y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), hicieron presencia en esta comunidad para brindarle atención a los afectados. En el lugar se atendió a varias personas que presentaban picaduras en diferentes partes del cuerpo y algunas lesiones por caída.

Inspeccionan panteón tras ataque de enjambre de abejas

Paramédicos trasladaron a un hombre, de 74 años de edad, a las instalaciones del Hospital General de San Rafael. El sujeto se encontraba inconsciente por lo que de inmediato se le brindó atención médica. En en lugar de los hechos también se contabilizaron al menos a 10 personas heridas, quienes fueron atendidas en ese punto. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de los 11 afectados.

Elementos de rescate inspeccionaron este panteón para buscar el panal de abejas donde habitaba este enjambre para saber si representaba algún riesgo para las familias que acudían a este sitio. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la que estos insectos reaccionaron de esta forma contra los familiares de la personas difunta.

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