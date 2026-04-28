Catean Propiedad Presuntamente Relacionada con Ejecución de Hombre en San Pedro, NL

Autoridades de investigación llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, como parte de las investigaciones en el caso del asesinato de un hombre en el sector Arboleda, en San Pedro Garza García.

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Fue durante la mañana de este martes 28 de abril cuando autoridades de seguridad aseguraron un domicilio ubicado en el fraccionamiento Privada de San Miguel, donde iniciaron un cateo con el objetivo de localizar posibles indicios que ayuden a esclarecer el asesinato de un hombre, hecho registrado el pasado 13 de abril en el municipio de San Pedro.

Durante este despliegue, autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron capturar a un presunto delincuente, además de asegurar dos vehículos y varias dosis de sustancias ilícitas. Luego de terminar este cateo, elementos de seguridad colocaron un sello y procedieron a acordonar esta propiedad.

Video: Catean Casa en Guadalupe Presuntamente Vinculada a Ejecución de San Pedro

Continúa investigación tras asesianto de hombre en San Pedro

Se espera que sea en las próximas horas que se revele la identidad de la persona detenida, así como si se encontraron algunos indicios que estén relacionados con el asesinato del hombre identificado como Juan Carlos García Núñez, quien recibió un ataque armado cuando circulaba a bordo de una camioneta sobre la avenida Del Roble, en la colonia Valle del Campestre.

En este caso también es investigado un elemento de la Policía de San Pedro, luego de que aparentemente el oficial habría interceptado a la víctima minutos antes de que recibiera este ataque armado. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionó que durante una entrevista el agente de seguridad habría cambiando la versión de los hechos, por lo que procedieron a su arresto por un par de horas.

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