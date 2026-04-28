Detienen a Mujer por Intentar Asaltar a Joven con Desarmador en Monterrey, Nuevo León

Una mujer fue detenida por elementos de seguridad luego de ser reportada por una joven a quien presuntamente amenazó con un desarmador para tratar de despojarla de sus pertenencias. Los hechos se reportaron durante la tarde de este martes 28 de abril en calles de la colonia Hogares Ferrocarrileros, en Monterrey, Nuevo León.

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La detención surgió luego de que una joven, de 23 años de edad, pidiera el apoyo a elementos de la Policía de Monterrey luego de que una mujer intentara asaltarla mientras se encontraba descansando en la banca de un parque. En ese momento la presunta asaltante se acercó a la víctima y comenzó a amenazarla con un desarmador.

Autoridades pidieron a la joven que describiera a la mujer que presuntamente intentó asaltarla y fue cuadras más adelante cuando los elementos lograron ubicarla. Luego de detenerla, los oficiales lograron decomisarle el desarmador con el que aparentemente amenazó a la víctima.

Detienen a hombre tras presuntamente amenazar a empleados en Monterrey

Una detención similar ocurrió este 27 de abrill en la colonia Urdiales, en Monterrey, donde un hombre fue arrestado por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendido presuntamente portando un arma de fuego y varias dosis de droga. Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Gonzalitos, frente al panteón El Roble.

El detenido, identificado como Margarito “N”, de 37 años de edad, fue reportado por trabajadores que realizaban labores debajo de un puente, quienes alertaron a las autoridades al notar su actitud sospechosa. Al llegar los oficiales, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado. Durante la revisión, le aseguraron un arma tipo escuadra y ocho envoltorios con presunta marihuana.

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