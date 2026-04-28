Catean Anexo para Investigar Muerte de Mujer en Apodaca, Nuevo León

La mañana del martes 28 de abril, autoridades ministeriales llevaron a cabo un cateo en la casa habilitada como anexo para continuar con la investigación en torno a la muerte, presunto asesinato, de una interna registrado el pasado lunes, al interior del centro de readaptación contra las drogas, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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El despliegue se dio en el cruce de las calles Avellano y Encino de la colonia Fresnos 4to sector, donde agentes ministeriales, elementos de la Policía de Apodaca y peritos cercaron la zona para comenzar con la investigación. El lugar, que contaban con sellos de suspensión, fue allanado por agentes del grupo de feminicidios, quienes ingresaron al domicilio adaptado como anexo para recabar evidencias.

Cabe destacar que las ventanas de este centro de readaptación exclusivo para mujeres con problemas de adicción a las drogas fueron cubiertas con block y cemento, causando que los internos no pudieran ver la luz del día; situación que contrasta con el ambiente mostrado en redes sociales para promocionar sus servicios.

Video: Catean Ministeriales Anexo de Apodaca; Investigan Muerte de Mujer en Colonia Los Fresnos

Investigan causa de muerte de interna en anexo de Apodaca

Mientras que autoridades ministeriales investigan la muerte de la interna, identificada como Esther de 23 años años de edad, paramédicos aseguraron que el cuerpo de la mujer contaba con golpes contundentes y huellas de asfixia, las probables causas que aún no revelan las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes continúan con las indagatorias del crimen con protocolos de feminicidio.

Hasta el momento, no han dado a conocer detenciones por este hecho donde al menos 26 personas, entre internas y trabajadores, fueron retenidos para declarar en torno al presunto asesinato de la originaria del estado de Quintana Roo, al sur de México.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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